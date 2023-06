Il Psi protesta per la targa di Amadei. "Scolorita e in pessimo stato"

Stamani alle 10 in piazza Leonetto Amadei, all’ingresso del pontile di Tonfano, verrà issata la Bandiera Blu dando il via alla festa di Sant’Antonio. Ma la festa è preceduta da una polemica, con il Psi che protesta per le condizioni della targa dedicata proprio ad Amadei, militante socialista di lunga data nonché padre costituente della Repubblica. "Alcuni giorni fa – scrive il responsabile provinciale Gabriele Martinelli (nella foto) – siamo tornati a Tonfano per controllare se la targa fosse stata sistemata. Purtroppo tutto è rimasto come il 7 aprile, quando abbiamo fatto un sopralluogo rilevando che la targa era tutta scolorita, con lo stelo ridotto in pessimo stato. Questa situazione si protrae da molto tempo e pensare a chi è intitolata la targa ci provoca sconcerto e dolore per la noncuranza delle istituzioni. Ancora una volta – conclude – chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire urgentemente per un suo ripristino: la targa fu voluta proprio dal Comune".