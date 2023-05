Il primo sogno da assessore "Riportare l’arrivo del Giro d’Italia Tanto lavoro, ma quanta felicità..."

Guarda quelle bandiere rosa che ora sventolano sulla Passeggiata, e ripensa a quanto vento e quanti giorni sono passati da quando si è messo in testa di riportare a Viareggio l’arrivo del Giro d’Italia. "Quella a Rcs – organizzatore della corsa secolare – è stata una delle prime lettere che ho firmato e inviato da assessore" racconta Rodolfo Salemi. Delega allo sport e alle politiche giovanili. E la prima risposta ricevuta dagli organizzatori è stata "Un bel “No“ – prosegue –. Ma non mi sono arreso. E ho continuato ad insistere, e insistere..." E oggi siamo qui, ad aspettare che martedì (alle 17) la carovana tagli il traguardo di piazza Mazzini. Colorata di primule rosa per dare il “Benvenuto“ ai campioni.

"Che cosa provo? Sono felicissimo – risponde l’assessore Salemi –. Felice perché dopo 41 anni questo grande evento sportivo torna a fare tappa a Viareggio. Perché di Viareggio si parlerà nei 220 Paesi del mondo in cui viene trasmessa la diretta Rai, e si racconteranno tutte le eccellenze che hanno casa qui". Il Carnevale, con il carro “Una storia fantastica“ di Jacopo Allegrucci che per l’occasione tornerà ad affacciarsi sul Belvedere della Maschere. La lirica di Puccini, che riecheggerà nell’aria elettrica che avvolge lo sprint per l’ultima pedalata. Poi la cantieristica, con le signore del mare ormeggiata nello specchio d’acqua di fronte a piazza Mazzini. Le radici di questa terra, con la flotta dei pescherecci in sfilata verso il porto. E lo sviluppo balneare, con gli ombrelloni già ordinati sulla spiaggia e i bagnini in canotta eccezionalmente rosa. "Sono felice – prosegue Salemi – perché questo evento unisce tutti, nonni e nipoti. Ma soprattutto perché mi emoziona vedere tutta la città coinvolta, partecipe. Proprio come una squadra, che lancia la volata verso la maglia rosa".

E già da questa mattina in piazza Puccini, con il contributo dell’hotel Esplande, comincia la tappa di avvicinamento all’arrivo del Giro. Con un evento, fatto di musica, di danza, di sport e cultura, lungo undici ore; dalle 11 della mattina fino a notte. "E domani – prosegue l’assessore allo Sport – toccherà a Torre del Lago, che pur non essendo inserita nel circuito abbiamo fortemente voluto coinvolgere. E grazie alla Misericordia vivrà la sua giornata speciale, che culminerà con una cena in strada lungo il viale Puccini. Lunedì poi l’aperitivo lungo la banchina del porto, grazie alla collaborazione della Cittadella della Pesca e del CarnevalDarsena; per finire con una cena nei locali della Passeggiata, che si sta già colorando di rosa grazie al contributo del Centro commerciale naturale che ha messo a disposizione di tutti gli esercenti un kit “rosa“". Non ha ricordi personali legati al Giro l’assessore Salemi, "Ma in questi mesi – conclude – ho avuto occasione di ascoltarne tanti. E sono contento che potranno essercene di nuovi da inserire nel libro della memoria di Viareggio. Un capitolo nuovo, che la città ha scritto insieme".

Mdc