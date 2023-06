Il presidio davanti al Tribunale La rabbia urlata al megafono "Spiegate i motivi del ritardo"

Quella domanda è rimasta nell’aria. Senza risposta. "Perché il fascicolo del procedimento per la strage di Viareggio è rimasto per cinque mesi chiuso in un cassetto? Me lo dovete spiegare". Daniela Rombi ieri mattina lo ha chiesto dentro ad un megafono, e la sua voce ha rimbombato oltre le pareti del Palagiustizia di Firenze. Lo ha chiesto con la foto di sua figlia, Emanuela, posata sul cuore. Dove può stringerla da 14 anni. Da quando l’ha persa; dopo averla vegliata, per 42 giorni e 42 notti dopo il 29 giugno 2009, da dietro ad un vetro del reparto grandi ustionati. Avendo persino paura di accarezzarla, timore di poterla ferire con un gesto d’amore.

Mentre nella chiesina del cimitero della Misericordia si pregava per sua figlia, e per tutte le vittime del disastro ferroviario, Daniela insieme ai familiari di quel disastro era lontana cento chilometri da casa. Da quella preghiera. Era, con un’altra preghiera, davanti al tribunale di Firenze dove a giugno scorso, un anno fa, si è concluso il processo d’Appello Bis. "Non ci accontentiamo della risposta “c’è carenza di personale“. Quella notte – ha ripetuto Daniela – sono morti i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri genitori... Non stiamo parlando di un condono edilizio. Ma della morte di 32 persone tra terribili sofferenze. Non possiamo accontentarci di quella misera giustificazione. Abbiamo diritto di sapere perché vi siete tenuti in un cassetto il fascicolo per cinque mesi".

A questa domanda, a cui nessuno ha dato conto, cercheranno una risposta i parlamentari del M5S attraverso un’interrogazione. "Questo ritardo – ha scritto ieri in una nota il deputato toscano Andrea Quartini – rischia di pregiudicare l’esito stesso del procedimento, visto che l’udienza della Cassazione avverrà un mese dopo il settantesimo compleanno dell’ex Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. In questo modo, anche se la sua condanna dovesse essere confermata, potrebbe non dover scontare nemmeno un giorno di carcere". Con il collega Riccardo Ricciardi, Quartini ha dunque presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia Nordio "per fare luce su questa vicenda. Restiamo in attesa di apprendere le ragioni che – conclude – hanno portato a questa incredibile circostanza". Sulla protesta dei familiari di Viareggio, che da 14 anni aspettano verità e giustizia, si è espresso anche il presidente della Toscana Eugenio Giani. "Hanno ragione. Per questo, come Regione, siamo sempre stati presenti come parte civile al processo e alle loro manifestazioni". "Il corteo che ogni 29 giugno si svolge a Viareggio – ha aggiunto – significa solidarietà per le 32 vittime. Tutti morti per una mancata cautela e rispetto di normative di sicurezza".

Martina Del Chicca