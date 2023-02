"Il presidente si muove a tentoni" Ecco l’affondo degli accademici

Tornano a parlare gli accademica del Comitato per le celebrazioni Pucciniane presieduto dal maestro Alberto Veronesi. "La presidenza continua a muoversi a tentoni e c’è molto da correggere nei metodi affinché sul cammino del Comitato torni stabilmente il sereno". Parola di Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro studi Giacomo Puccini; Virgilio Bernardoni, presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini istituita dal Ministero della Cultura e Michele Girardi, coordinatore del Comitato scientifico del Centro studi Giacomo Puccini. "Come studiosi – dice Biagi Ravenni – pretendiamo che il Comitato consegua i massimi traguardi celebrativi e siamo pronti a lavorare con tutte le istituzioni che abbiano le stesse finalità". "I veri problemi del Comitato – spiega Bernardoni – sono la mancanza di obiettivi chiari e la tendenza al risultato immediato, senza aver maturato una visione strategica condivisa. Semplificando si può dire che si guardi più all’uso dei fondi cospicui assegnati che al progetto da promuovere, per dar corso nel miglior modo possibile al mandato ricevuto dalla Presidenza del Consiglio. Nelle riunioni del Comitato abbiamo lamentato questa lacuna a più riprese". "Tanto che – conclude – nell’ultima riunione, per la nostra opposizione, il presidente è stato costretto a ritirare una delibera impostata su una ripartizione delle risorse alla cieca; così come per l’opposizione di vari membri ha dovuto ritirare altre tre delibere che avrebbero comportato impegni di spesa".