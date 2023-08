Il Presidente Mattarella "L’Europa con l’eccidio toccò un profondo abisso"

"Sant’Anna è uno dei luoghi simbolo della tragedia della Seconda Guerra Mondiale in cui affondano le radici più profonde dei valori della Costituzione". È quanto ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio. "È un dovere per la nostra comunità ricordare quanto avvenne settantanove anni fa a Sant’Anna e nelle altre frazioni di Stazzema, quando militari nazisti delle SS, sostenuti da fascisti locali, misero in atto una delle stragi più efferate. Fu un massacro di vite innocenti. Tanti i corpi bruciati e resi irriconoscibili. L’Europa – ha osservato Mattarella – toccò il fondo dell’abisso. Neppure l’infamia della rappresaglia poteva giustificare lo sterminio, la strategia dell’annientamento. Da quegli abissi sono ripartiti il cammino del popolo italiano e del Continente europeo e spetta a ciascuno custodire e consegnare il testimone della memoria alle generazioni più giovani". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha parlato di "pagina vergognosa della nostra storia che tutti gli italiani ricordano con lo stesso dolore e la stessa esecrazione". "Oggi bisogna ricordare l’abisso che ha toccato l’uomo nella storia moderna – ha detto Alessandra Nardini, assessore della Regione Toscana alla memoria – non possiamo non ammettere che il nostro Paese non ha saputo fare i conti con la nostra storia, a differenza di altri Stati. E penso alla Germania. Perché ancora oggi c’è chi prova a raccontare che il fascismo ha realizzato anche cose buone. Nel nostro Paese non c’è spazio per nessun tentativo di negazionismo e revisionismo. Purtroppo però assistiamo a frasi vergognose pronunciate perfino dalla seconda carica più alta dello Stato sull’attentato di via Rasella, così come non è accettabile riconoscere la matrice fascista della strage della stazione di Bologna, o pensare di poter intitolare, come accadrà a Grosseto, una strada a Berlinguer e una ad Almirante come se fossero stati tutti uguali: chi si oppose al fascismo e chi invece decise di aderirvi". C’è chi rimette il proprio pensiero ai social. Su Twitter la segretaria del Pd Elly Schlein: "Non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo dimenticare. L’Italia democratica e antifascista è nata dal sacrificio e dalla lotta di chi ha scelto la Resistenza". "Operiamo perché mai più avvengano fatti del genere". Così su Fb il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nell’anniversario dell’eccidio del 1944.