Il premio Valleroni al rush finale. Va’ dove ti porta la giuria popolare. Rimonta Allegrucci, ora è in testa

Terza classifica aggiornata e terza rivoluzione nel nostro sondaggio popolare Premio Valleroni realizzato insieme all’insostituibile appoggio dell’agenzia Comunica Italia. In testa adesso c’è Va’ dove ti porta il cuore di Jacopo Allegrucci che ha spodestato il dinosauro di Luca Bertozzi scivolato in seconda posizione. A sua volta Bertozzi era andato in testa scavalcando Vannucci che guidava la graduatoria dopo il primo corso e che invece adesso è sceso addirittura in sesta posizione. Ma la classifica è ancora molto corta, le distanze sono ravvicinate e tutto può succedere. Ma attenzione il corso di oggi sarà decisivo, perché con le prossime telefonate verrà fuori la classifica definitiva.

Al momento Comunica Italia ha effettuato 13.802 tentativi con 4.181 voti validi. In base a questi voti validi Allegrucci ha toccato le 575 preferenze pari al 13,75, un balzo di 3 punti percentuali rispetto all’ultima tornata di telefonate che gli sono valsi un salto incredibile dalla settima alla prima posizione. Ricordiamo che la settimana precedente anche Bertozzi aveva compiuto lo stesso incredibile balzo dalla settima alla prima posizione. Come dire che, insomma, sono ancora tutti in partita.

Il bambino minacciato dalle arpie di Allegrucci, pertanto, non può dormire sonni tranquilli. Il dinosauro di Bertozzi, comunque è lì, appena 11 voti sotto, con una percentuale del 13,49%. E il circo dei sogni di Alessandro Avanzini (sceso dalla seconda alla terza posizione) è sul podio con solo 10 punti in meno di Bertozzi e una share del 13,25%. I primi fuori dal podio sono i fratelli Cinquini, in risalita di una posizione, con 484 voti e l’11,58%. Alle loro spalle Svegl-I-A di Lebigre Roger con 453 preferenze pari al 10,83%. Appena 10 voti in più di Roberto Vannucci, sesto, con 443 e percentuale del 10,60. Vicino anche l’Octopus di Luigi Bonetti con 423 voti (10,12%). Dieci voti sotto troviamo in ottava posizione (9,88%) i fratelli Breschi. Chiude la graduatoria provvisoria il cavallo azzurro di Carlo Lombardi con 272 preferenze pari al 6,50%.