Il Premio Ondina d'Oro di Viareggio a Lucia Annunziata: Eccellenza Femminile

VIAREGGIO

Sarà consegnato a Lucia Annunziata sabato alle 11 nella Sala Pieraccini della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio il “Premio Ondina d’Oro“ del Carnevale di Viareggio 2023. Un riconoscimento che premia le eccellenze femminili e che in questo anno celebrativo dei 150 anni del Carnevale di Viareggio è assegnato a Lucia Annunziata. Un premio intitolato alla maschera femminile del Carnevale, Ondina, ideata da Uberto Bonetti e che ogni anno è destinato a valorizzare le eccellenze intellettuali e culturali del nostro Paese con affinità alla manifestazione.

Giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva riconosciuta per la sua capacità di affrontare temi e personaggi in maniera critica, diretta, mai scontata; a volte graffiante. La politica, i temi sociali, l’interesse generale del Paese sono stati sempre al centro dei suoi interessi professionali, affrontati con un linguaggio a volte metaforico, capace di stimolare profonde riflessioni, proprio come gli artisti del Carnevale di Viareggio. Il premio sarà consegnato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro e dalla Fondazione Carnevale nel corso di una cerimonia in programma, appunto, sabato alle 11 alla la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”.

Conduttrice per Rai Tre ha intervistato i protagonisti della politica, dell’economia, della cultura. Annunziata è stata presidente della RAI, direttore del Tg3 e direttore della agenzia di stampa Ap.Biscom, il servizio italiano dell’agenzia americana Associated Press.