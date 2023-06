Il premio Lucarelli Chiusura in bellezza

Ultima edizione questa trentesima per la borsa di studio intitolata al professor “Giuliano Lucarelli”, che la vedova volle perché le giovani generazioni ricordassero la figura del marito, medico, scrittore, pittore, appassionato d’arte e di cultura. Nella sala “Tobino” della biblioteca dei ragazzi si è tenuta la premiazione alla presenza dell’assessora Sandra Mei, del presidente della giuria, Manrico Testi, della vice presidente Maria Pia Gavioli Andres, del tesoriere Leo Garofani e della responsabile della biblioteca, Teresa Giorgetti. E’ stato ricordato come dalla donazione di quadri Lucarelli è partito il primo nucleo che ha dato origine alla Galleria d’arte contemporanea. Il lascito testamentario è stato fatto fruttare da Garofani e si è andati avanti per trenta edizioni. Quest’anno il premio proponeva a scelta un elaborato sulla figura di Shelley o sui 150 anni del Carnevale. Entrambe le proposte sono state gradite dagli alunni delle superiori, per una chiusura ‘in bellezza’, come ha affermato Testi, dove si è vista la qualità dei lavori. Per questo si è deciso di premiare tutti i partecipanti con degli ex aequo. Mattia Umberto Bergamini della IV B e Sabrina Zanni della IV C , entrambi studenti del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci”, hanno meritato il primo premio insieme alle classi V A Lam e VB Ls dell’Istituto tecnico commerciale “Piaggia”. Al secondo posto, Edoardo Baldini della IV C, Alice Salvati sempre IV C e Letizia De Ranieri della IV D del liceo “Barsanti e Matteucci”, insieme al Laboratorio multimediale dell’Isi “Marconi”. Terzi classificati Aurora Baldoni IV D, Andrea Grazzini IV D, Sofia Scala IV D, Rebechi Grace II B, tutti alunni del liceo scientifico viareggino, insieme a due classi dell’Isi “Marconi”.

C.S.