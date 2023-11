Il Premio Letterario sbarca in biblioteca

Prosegue la “Settimana del Plm: dopo l’evento di apertura alla Brilla, è la volta della biblioteca comunale a Villa Gori a Stiava dove oggi dalle 14 alle 18 andrà in scena "Il Plm in biblioteca", alla scoperta dei libri delle passate edizioni del premio. Per l’occasione, in regalo per i primi 10 lettori che si presenteranno dicendo "Plm2023", un libro tra quelli della collezione dei partecipanti al Plm.

L’evento si inserisce in un programma di appuntamenti che coinvolgono i luoghi e le istituzioni culturali del territorio in un percorso di condivisione e avvicinamento alla proclamazione del vincitore, sabato sera al teatro Manzoni. "La biblioteca comunale finalmente restituita alla comunità non poteva mancare negli eventi collaterali del Plm – commenta il delegato alla cultura Adolfo Del Soldato (in foto) –; regalare libri è un ottimo strumento di promozione alla lettura"