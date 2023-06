Il Premio letterario Gaber Esibizioni di cento alunni nel solco del signor G.

La settima edizione del Premio letterario Giorgio Gaber si è chiusa alla Capannina del Marco Polo di Viareggio in un clima di festa, con una serata bella e partecipata grazie a un folto pubblico. Il tema quest’anno era ispirato a citazioni di grandi autori: Elsa Morante, James Joyce, e naturalmente anche Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Il concorso era rivolto alle classi dalla IV elementare alla I superiore, con l’organizzazione del Comprensivo Giorgio Gaber del Lido diretto dalla professoressa Sonia Imperatore. Hanno partecipato ben più di cento alunni dalle scuole del comune di Camaiore, Pietrasanta, Seravezza visto che per la prima volta, il bando ha aperto a scuole di altri comuni della Versilia.

Un’altra novità è rappresentata dal fatto che il concorso si è svolto non a distanza, inviando lavori svolti a casa, bensì in presenza, nella sede centrale del Comprensivo Gaber al Lido. La dirigente dell’Ic Gaber Sonia Imperatore e il presidente della Fondazione Gaber Paolo dal Bon hanno aperto la serata chiamati sul palco dal presentatore Fabrizio Diolaiuti. Tanti sono stati gli elogi per chi ha partecipato e anche verso chi è stato determinante nell’organizzazione come il professor Alessandro Viti. Poi via alla premiazione. Nella categoria IV e V elementare ha vinto Viola Marconcini (Ic Pollino Pietrasanta) che ha preceduto Filippo Meniconi (Ic Gaber Lido) e Giulio Gori (ic Gaber). Nella categoria prima e seconda media successo di Orlando Caponera (Ic Gaber), davanti a Vittoria Pardini (Ic Gaber) e Alice Pancetti (Santini, Tonfano). Quarti ex equo Martina Benassi (Pistelli, Camaiore) e Dante Artigiani (Ic Gaber, Lido). La terza sezione del premio riguardava gli studenti della terza media e della prima superiore. Ha vinto Rachele Petrucci (don Lazzeri Stagi Pietrasanta), davanti a Elena Galanti (Ic Gaber) e Vanessa Francesconi (Santini Tonfano). Temi impegnati, musica e recitazione si sono alternati in questa serata di premiazioni.

C’è stata l’esibizione teatrale degli alunni della quarta A della scuola Carducci diretta da Andrea Moretti della Policardia Teatro, Andrea Tassinari della Policardia ha presentato il monologo gaberiano ‘La vestizione’, il premio speciale dell’associazione Il Cireneo onlus è andato a Christian Costa della scuola Carducci, la psicologa Carlotta Kunz e la nutrizionista Francesca Ciuffi hanno parlato dei disturbi alimentari nei ragazzi. E ancora le alunne Sara ed Elisa Ceccherini hanno interpretato il brano ‘Let it be’ dei Beatles, Arianna Bacci e Ilia Adami hanno proposto dei coinvolgenti balletti. In conclusione il dottor Riccardo Domenici ha parlato di bullismo e cyberbullismo. Una bella serata in un clima di festa a chiusura dell’anno scolastico.