Il poster del carro di Allegrucci L’omaggio de La Nazione ai lettori da appendere alle pareti di casa

Dopo il libro "Centocinquanta. Il Carnevale più bello del mondo", realizzato dalla redazione di Viareggio e distribuito in omaggio con “Qn - La Nazione“ alla vigilia del quarto corso mascherato, ecco un altro omaggio in edicola oggi per i nostri lettori.

Il poster del carro trionfatore “Una storia fantastica “realizzato da Jacopo Allegrucci per celebrare 150 anni di emozioni, concentrate all’interno del carrozzone del cantastorie e rievocate attraverso le maschere più belle, più provocatorie, più innovative che hanno solcato i Viali a Mare, dal 1873 ad oggi. Lo scatto – stampato poi in carta patinata – è stato realizzato dal fotografo per passione e marittimo di professione Carlo Francesconi, mentre questo dono è reso possibile grazie al supporto insostituibile di iCARE, FarmaCity e la Città di Viareggio.

"Abbiamo voluto contribuire all’iniziativa della Nazione perché crediamo che sia il modo migliore per concludere questo anniversario davvero fantastico – spiega il presidente di iCARE, Moreno Pagnini – . Portando nelle case dei viareggini il carro-manifesto di questa indimenticabile edizione del Carnevale, con una stampa da conservare come un ricordo". Ma l’impegno di iCARE – società in house che per il Comune svolge svariati servizi: dai Servizi all’infanzia alla Ristorazione scolastica, dai Servizi Sociali alla RSA Tabarracci, dalla gestione dell’approdo turistico La Madonnina alle farmacie comunali, fino ai servizi cimiteriali – a sostegno di Burlamacco ha radici ben più profonde. "Da qualche anno ormai – ricorda Pagnini – nelle nostre sette farmacie comunali, che formano una rete capillare su tutto il territorio, e anche nella parafarmacia del Marco Polo, a due passi della Cittadella, partecipiamo attivamente alla prevendita dei biglietti cumulativi. Un impegno che con il tempo è cresciuto, le richieste infatti sono in costante aumento. E ci rende orgogliosi poter contribuire alla promozione di questa manifestazione".

Adesso che con l’ammaina bandiera il Carnevale è finito (in realtà resta ancora la festa delle premiazioni in programma il 16 aprile alla Cittadella), "In attesa della 151esima edizione – aggiunge Pagnini –, proseguiremo con l’attività di promozione del Festival Pucciniano, altra eccellenza della Città di Viareggio, con cui abbiamo avviato un’importante collaborazione". E così, proprio come per il Carnevale e per il Festival lirico, "Attraverso iCARE – spiega ancora – partecipiamo attivamente all’organizzazione dei vari eventi, culturali, sportivi e turistici promossi dall’Amministrazione Comunale di Viareggio". La filosofia che muove iCARE è il gioco di squadra: "Tra istituzioni e cittadini – ribadisce il presidente di iCARE –. Scegliendo per i propri acquisti le farmacie comunali del circuito FarmaCity e sostenendo i servizi che vengono erogati dalla società, si contribuisce a sostenere la città di Viareggio. Ed è per questo che noi investiamo sulla città, perché la nostra missione – conclude Moreno Pagnini – è essere parte integrante della comunità viareggina, non solo promuovendo e prendendoci cura del benessere dei suoi cittadini, ma anche contribuendo alla crescita e allo sviluppo della città stessa". Un impegno quello di iCARE e FarmaCity che, oggi, permette a “Qn - La Nazione “di donare ai lettori il poster di “Una storia fantastica “. Viva il Carnevale, Viareggio e il gioco di squadra.

Red.Viar.