Il porto nelle secche dello scontro "Baldini con il Pd e contro la città"

di Martina Del Chicca

Nelle puntate precedenti. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha attaccato il governatore Eugenio Giani per i ritardi ai piani di sviluppo del porto di Viareggio. "L’Autorità portuale non funziona – ha detto – se continua così le nostre industrie nautiche si trasferiranno alla Spezia".

Mercoledì (8 febbraio 2023) la Commissione territoriale del Consiglio Regionale ha approvato il bilancio consuntivo 2020 dell’Authority. Sì 2020, non è un errore. E la causa di tanto ritardo è stata addossata alla prova muscolare tra il Comune Viareggio e la Regione per la nomina del nuovo segretario che, dopo un anno di proroghe della vecchia segreteria, ha portato infine alla nomina regionale d’imperio dell’architetto Alessandro Roselli. Il consigliere regionale leghista Massimiliano Baldini, uscito dalla commissione, ha rinfocolato la polemica: "Le baruffe chiozzotte del sindaco Del Ghingaro ci stanno seriamente danneggiando".

E così nella telenovela “Un porto all’ombra “ si inseriscono ora i consiglieri di maggioranza che attaccanno Baldini: "Un cittadino di Viareggio, prima che un consigliere Regionale, che ha deciso di stare contro gli interessi della città sostenendo le posizioni di coloro che non vogliono né il protagonismo nelle scelte della città, né che il cambiamento in atto prosegua".

La nota è firmata da Lista Blu; Giovani per Viareggio; Viareggio Democratica; Buonsenso e Progetto per Viareggio; e Uniti per Viareggio e Torre del Lago "Il potere, di certe persone, sta nel non concedere o negare, diceva qualcuno. Questa affermazione – proseguono – rispecchia a pieno il contrasto da parte di alcuni partiti ad un’amministrazione che interpreta, attraverso il motore del civismo, dell’equidistanza e sostenuta dal consenso elettorale, la politica come arte di governo. Un’amministrazione concentrata su un’azione amministrativa che faccia accadere le cose dove la politica deve far sì parte del ragionamento, ma rimanga mitigata dal pragmatismo delle scelte. Ci troviamo di fronte a un esponente politico di Viareggio – il riferimento è ancora a Baldini – che pur essendo all’opposizione in Regione, non si fa scrupoli a creare un asse PD – Lega per meri interessi di bottega a danno della sua città".

In merito alla questione dell’Autorità Portuale "c’erano delle regole per le quali il segretario doveva essere scelto di concerto col sindaco di Viareggio. Dopo una fase interlocutoria – prosegue la maggioranza – il nome dell’Ammiraglio Giuseppe Tarzia, figura di indiscusso valore e preparazione. avrebbe dovuto mettere d’accordo anche i più scettici e diffidenti, ma ecco che la politica dei palazzi, delle correnti e della prevaricazione ha preso il sopravvento portando il Presidente Giani a cambiare addirittura la legge regionale per escludere la città di Viareggio dal poter dare il proprio contributo nella scelta".