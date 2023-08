Il ponte è basso per le ambulanze I residenti scrivono alla Procura

di Daniele Masseglia

La lettera inviata mesi fa al Comune non ha sortito alcun effetto nonostante sul piatto ci fosse un tema importante come la sicurezza dei cittadini. Un silenzio che ha spinto decine di famiglie residenti in via Troscia e via dello Stivale, al Vecchiuccio, a rivolgersi ora alla Procura e alla prefettura per sbloccare problematiche che si trascinano ormai da decenni. La richiesta è di prolungare il tracciato lato mare fino alla zona di Falascaia, approfittando del fatto che presto l’ex inceneritore verrà demolito. Altrimenti nulla cambierà in merito al “tappo“ lato monti-Sarzanese, ossia il ponte ferroviario che è così basso da impedire il transito delle ambulanze.

In passato ne avevamo parlato anche su queste pagine, vedi il malore che aveva colpito una donna in stato di gravidanza, con i soccorritori costretti a farsi 400 metri a piedi per raggiungere l’abitazione. "Abbiamo dato incarico all’avvocato Francesca Mazzini – spiega il comitato – di indirizzare l’ennesima lettera all’amministrazione comunale, che non ha mai dato una risposta scritta come invece sarebbe previsto secondo norma, oltre che per educazione. Pertanto abbiamo deciso di coinvolgere Procura e prefettura visto che parliamo di una questione di sicurezza. Riteniamo sia giunto il momento di concretizzare ciò che finora sono state solo belle promesse. Un tracciato ex novo che parte dal Baccatoio e costeggia la ferrovia lato mare avrebbe un iter decisamente lungo per le necessarie autorizzazioni e rimarrebbe comunque sterrato e bisognoso di una periodica manutenzione dato che un’ambulanza non può fare cross e slalom tra le inevitabili buche".

Ecco la richiesta avanzata dal comitato, con gli abitanti che confidano in una risposta da Lucca. "Anziché progettare un tracciato del genere – dicono ancora – chiediamo sia realizzato un accesso diretto dall’area dell’ex inceneritore, che verrà smantellato con bonifica e sistemazione di tutta la zona. In sostanza si tratta di approfittare di tale occasione per trovare quella soluzione che tanto invochiamo e che metterebbe in sicurezza le nostre persone e le proprietà. Dato che l’intero tracciato ricade in territorio comunale, senza necessità di chiedere permessi alle ferrovie e ad altri enti, e che la strada di fatto c’è già, questa appare la scelta più logica, funzionale, rapida ed economica. Niente a che vedere con la bretellina, che al contrario suscita le nostre perplessità in quanto temiamo si risolva in un contentino che col tempo si dimostrerà inefficace riproponendo il solito problema".