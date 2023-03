Il Polo scolastico prede forma Arrivate offerte da quattro ditte

Altro passo avanti verso la realizzazione del futuro polo scolastico che unirà in un’unica sede l’istituto tecnico “Don Lazzeri“ e il liceo artistico “Stagi“. La gara indetta dalla Provincia per l’appalto dei lavori, da oltre 19 milioni di euro, ha visto infatti arrivare l’offerta di quattro ditte, provenienti da varie parti d’Italia. L’iter, a questo punto, prevede una fase finalizzata alla verifica di tutti i requisiti, a cui seguirà l’aggiudicazione dell’appalto, che com’è noto prevede la demolizione dello “Stagi“ e la costruzione di un edificio ex novo definito moderno e all’avanguardia.

La dirigenza scolastica si augura, in proposito, che l’affidamento dei lavori venga effettuato prima della prossima estate. In questo modo potrà essere rispettata la scadenza fissata da Palazzo Ducale, vale a dire l’inaugurazione del polo scolastico per settembre 2025. Nella prima fase verranno mantenuti i vecchi laboratori, dopo di che i cantieri verranno aperti seguendo vari step in modo da creare il minor disagio possibile alla continuità dell’attività didattica e degli stessi laboratori. Non solo: oltre al bando è in corso un’altra operazione non meno importante. Parliamo della catalogazione delle opere della gipsoteca, patrimonio inestimabile di un istituto che ha più di 180 anni di storia. Tra l’altro è previsto che alcune opere vengano posizionate nelle future nicchie interne dell’istituto, che avranno quindi un ruolo anche espositivo. "I docenti, in modo volontario e con un lavoro certosino – spiega il dirigente scolastico del ’Don Lazzeri-Stagi’ Germano Cipolletta – stanno vagliando ogni singola opera per individuare quelle che non hanno valore o sono in pessime condizioni. Poi andrà trovato un magazzino per depositarle in via temporanea, più o meno per 18 mesi. Confido nel rispetto delle tempistiche".

d.m.