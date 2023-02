Il polo scolastico fa da freno: iscrizioni in calo

Può sembrare un paradosso ma è la cruda realtà: la prospettiva del futuro polo scolastico “Don Lazzeri-Stagi“ anzinché incentivare le iscrizioni per l’anno 2023-2024 le ha fatte crollare. Il fatto è che il polo sarà pronto fra 3 anni ed è probabile quindi che il lungo cantiere e i continui spostamenti a cui saranno sottoposti gli studenti abbiano convinto le famiglie a soprassedere. I numeri parlano infatti di 74 iscrizioni, di cui 43 al liceo artistico, 13 costruzioni ambiente e territorio (Cat), 12 agrario e appena 6 amministrazione, finanza e marketing (Afm), giustificati però dal fatto che è un indirizzo quadriennale.

"Prendo atto di questi numeri – dice il dirigente Germano Cipolletta – e spero che con l’ufficio scolastico provinciale si possa trovare la miglior soluzione per garantire a tutti il diritto a uno studio sereno e organizzato. Dopo che avremo caricato i dati sulla piattaforma ’Cattaneo’ stabiliranno le risorse. Il rischio è che siano accorpate classi di indirizzi diversi, con lezioni unificate o separate a seconda della materia". Cipolletta individua le possibili cause di questo trend: "Il calo può essere dovuto all’imminente avvio dei lavori di ristrutturazione dello ’Stagi’ in vista del polo. Infatti è stato colpito soprattutto il liceo artistico. Chi si iscrive quest’anno farà il triennio nella scuola nuova, che sarà moderna e all’avanguardia. Ma forse le famiglie hanno dirottato i figli altrove proprio in attesa del nuovo polo. Anche al ’Don Lazzeri’, dove le iscrizioni sono andate bene e in linea con l’anno scorso – conclude – aspettavamo qualcosa di più. Ripeto, il polo può aver condizionato l’orientamento".

Daniele Masseglia