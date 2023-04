Il PNRR, un cantiere da 209 miliardi Grande opportunità di crescita

Il PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza è un programma di investimenti senza precedenti avviato dal governo d’intesa con la Comunita’ economica europea per rispondere alla crisi economica e sociale determinata dalla pandemia. Tra PNRR, recovery fund e programmazione comunitaria 20212027 nei prossimi anni le imprese italiane potranno beneficiare di numerose opportunità di finanza agevolata che permetteranno loro di poter restare competitive sui mercati. I fondi erogati attraverso bandi, sono un potente volano per la crescita economica con ripercussioni positive sullo sviluppo delle aziende e dell’occupazione. La finanza agevolata rappresenta quindi un prezioso aiuto da cogliere senza tentennamenti. Il Piano che si inserisce all’interno del programma NEXT GENERATION EU è volto a dare una risposta economica alla crisi post Covid e per il nostro paese si traduce in oltre 200 miliardi di investimenti. Orientarsi tra le moltissime opportunità che sono e saranno disponibili non è facile: le aree tematiche investono le aziende e la Pubblica Amministrazione: Banche e professionisti qualificati sono chiamati a svolgere un ruolo importantissimo di supporto e consulenza a tutti i soggetti interessati.