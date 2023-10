Il Plm sbarca in Senato. Ieri la presentazione

Per la prima volta nella sua storia pluridecennale, il Premio Letterario Massarosa arriva in Senato. Ieri, l’edizione 2023 del premio dedicato alle opere prima di narrativa, che quest’anno giunge alle 37ª edizione, è stata presentata ufficialmente a Palazzo Madama, a Roma. Un risultato importante per la rassegna, che continua a crescere come testimoniano i numeri dell’edizione di quest’anno che ha visto la partecipazione di oltre 80 scrittori, unita a una qualità elevatissima delle tante opere in gara passate al vaglio dalla giuria tecnica del Premio.

A presentare il programma e la serata finale che si terrà sabato 18 novembre è stato il senatore Dario Parrini che ha organizzato la conferenza. Al suo fianco la sindaca di Massarosa Simona Barsotti, il consigliere delegato alla cultura Adolfo del Soldato e i rappresentanti della Fondazione Pomara Scibetta, ’Arte e bellezza e cultura’ che sostiene la promozione del Premio e la sua crescita. Inoltre, hanno partecipato all’evento il presidente del comitato organizzatore del Premio Stefano Santini, il vincitore dell’ultima edizione Nikolai Prestia e il presentatore ufficiale della serata finale Claudio Sottili.

Appuntamento dunque al 18 novembre, quando il voto della giuria popolare decreterà l’autore vincitore del Premio Letterario Massarosa 2023 scelto tra la cinquina finalista presentata alla fine di agosto al Podere Lovolio. In gara ci sono Davide Rigiani con "Il Tuttlio e l’eolao più stranissimi di tutto il Canton Ticini" (Minimumfax); Alessandra Mureddu con "Azzardo" (Giulio Einaudi Editore); Valeria Tron con "L’equilibrio delle lucciole" (Salani); Monica Acito con "Uvaspina" (Bompiani) e Ada D’Adamo con "Come D’aria" (Elliot).