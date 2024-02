Il Pietrasanta ipoteca il titolo. Vola il Forte

Regionale. Il Forte supera 2-0 il Capezzano nel derby, a segno Iacomini e Gentile. “Vittoria pesante per continuare a sognare” sottolinea Lorenzo Cortopassi. Non fa drammi Gianluca Di Cola: “Siamo tornati a giocare bene. Meritavamo almeno un punto”. Bel punto del Lido di Camaiore a Quarrata. Tartarelli e Gentile per il 2-2 finale. “Una grande presentazione dei ragazzi - assicura Daniele Del Chiaro -, che in emergenza hanno dimostrato di avere grande carattere. Il pari ci va anche stretto”. Il Camaiore perde onorevolmente 1-0 a Porcari. “Puniti solo nel finale. Nelle ultime settimane ho visto uno spirito combattivo” dice Luca Lazzarini.

Classifica: Forte 44; Lampo Meridien 42; Atletico Lucca 39; Quarrata 35; Folgor Marlia 34; Capezzano 33; Don Bosco Fossone, Montecatini e Capostrada 31; Larcianese e Academy Porcari 27; Casalguidi 24; Lido 22; Pescia 8; Camaiore 6.

Provinciale Girone Massa. Il Viareggio passa 5-2 a Montignoso con Santini 2, Belluomini, Bruni e Pucci. “Bella prestazione” assicura Valerio Fommei. Vince 4-1 il Blues Pietrasanta contro il Tirrenia. A segno Puccetti, Mele, Tartarelli e Manfredi. “Vittoria giusta” commenta Paolo Bianchi. Rallenta il Massarosa che fa 1-1 a Villafranca e fa ancora peggio lo Stiava che perde 3-2 a Fosdinovo.

Classifica: Massese 41; Lunigiana-Pontremolese, Massarosa e Viareggio 39; Montignoso 31; Serricciolo 27; Romagnano 23; Blues Pietrasanta 22; Stiava e Ricortola 21; Atletico Carrara 16; Villafranchese 10; Fosdinovo e Tirrenia 3.

Provinciale Girone Lucca. Il Pietrasanta batte 3-1 il Castelnuovo Garfagnana, a domicilio e nello scontro diretto, e compie un passo decisivo per la vittoria del campionato. Sotto 1-0 i ragazzi di Luigi Troiso (nella foto) ribaltano tutto con Sereni (17 gol in 16 partite), Cacioppo e Maggi. “Ragazzi straordinari - commenta Troiso -. Siamo andati sotto e in 25 minuti abbiamo ribaltato tutto”.

Classifica: Pietrasanta 46; Valle Ottavo 41; Castelnuovo 40; Ponte Origini 39; Forcoli 35; Vorno 32; Pecciolese e Mobilieri Ponsacco 25; Pieve Fosciana 21; Folgore Segromigno 18; San Frediano 16; Castelfranco 12; San Macario e Barga 11; Polo Lucchese 7.

Sergio Iacopetti