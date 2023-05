Il Piazzone cambierà volto La Soprintendenza dà l’ok "A settembre il via ai lavori"

di Martina Del Chicca

"Sono vecchia – scrive Lucia al sindaco, sulla sua bacheca Facebook –. Ma prima di andarmene mi piacerebbe rivedere il mercato..." Quello di piazza Cavour; con i banchi pieni di buoni affari, di voci mescolate, di botteghe familiari e pure ricercate, e persone a passeggio. Quel vecchio Piazzone che, aspettando un progetto di rilancio, poi le autorizzazioni, e quindi lavori, si è nel frattempo svuotato di attività ed è ruzzolato in un declino profondo. Adesso il sogno di Lucia, come quello di tutti i viareggini, è, quasi, pronto per essere realizzato. Resta infatti aperta l’incognita dei chioschi. Quei banchi che, alla fine, sono proprio all’origine del Piazzone. Da cui, in fondo, si è sviluppato il concetto di “mercato“. Ma mai autorizzati delle Belle Arti, sotto le quali ricadono i vincoli per l’intera piazza, che non li contempla ai piedi dei loggiati. E per questo il Comune adesso valuterà nuovi spazi in cui inserirli, con una inedita rivisitazione del centro città.

La Sovrintendenza di Lucca – come ha annunciato ieri il sindaco Giorgio Del Ghingaro sulla sua pagina Facebook – ha infatti dato il via libera al progetto di riqualificazione della piazza e di tutte le logge, comprese quelle realizzate dall’architetto Belluomini che nel 2024 compiranno cent’anni, presentato dalla Mercato Srl che, attraverso un Project Financing, ha ottenuto dal Comune la gestione di Piazza Cavour per 39 anni a fronte di un maxi piano di restauro dell’intera area commerciale da oltre 7milioni di euro. "Giovedì sera – conferma Francesco Tognetti, presidente della Mercato Srl – è arrivato il nulla osta al progetto. E il piano per i loggiati e per la piazza è stato approvato nella sua totalità". Dunque nei materiali scelti, negli arredi, nell’illuminazione, nell’impostazione e nel restauro delle logge storiche del Belluomini. Hanno ottenuto l’ok anche le vetrate che dovrebbero trasformare questo gioiello architettonico, con tutti i ristorantini immaginati, in un’area conviviale. "L’unica modifica, rispetto al piano - aggiunge Tognetti – è il mantenimento dell’apertura centrale delle logge che noi, invece, avevamo ipotizzato di chiudere per ricavare spazio per due nuovi fondi commerciali". Una quarantina quella complessivi.

A questo punto (in realtà se ne discute da oltre un anno, da quando la pratica autorizzativa si è aperta) resta da sciogliere il nodo dei chioschi. Rispetto ai 27 che la Mercato Srl aveva inserito nel progetto – con particolare attenzione affinché non ostruissero la visuale sulle logge centenarie –, ne sono stati approvati attualmente sei, da collocare esclusivamente sul fronte di via San Martino. "Ma rivedendo la disposizione potrebbero diventare otto" aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci.

Proprio per discutere del futuro del Piazzone, legato anche a quello dei chioschi, Tognetti ieri mattina si è incontrato con il sindaco e con l’assessore Pierucci. "Affinché il piano economico del progetto sia sostenibile – spiega infatti l’imprenditore – è necessaria la presenza dei chioschi, che per altro rappresentano una peculiarità del mercato di Viareggio". Tognetti ha trovato la sponda dell’amministrazione, "che – come conferma anche l’assessore ai lavori pubblici Pierucci – è già a lavoro per elaborare un piano per l’eventuale disposizione dei chioschi nelle aree subito limitrofe alla piazza". E, entrando più nello specifico, nella aree pedonali. Ad esempio nella ’piazza’ che nascerà in via Mazzini, all’incrocio con via Battisti, dopo i lavori di rifacimento della strada che dovrebbero partire a stretto giro. O al margine delle vie pedonali, come via Verdi o via San Martino. Comunque non oltre, non all’ex Gasometro per capirci. "Stiamo valutando diverse ipotesi – prosegue Pierucci –, anche con soluzioni strutturali più leggere e snelle".

Nonostante il nullaosta delle Belle Arti al progetto, sull’apertura del cantiere la Mercato Srl sceglie la strada della prudenza: "Confidiamo, insieme all’amministrazione e alla Sovrintendenza, di riuscire a trovare una soluzione per i chioschi e poter quindi cominciare l’intervento". E per trovarla, questa soluziona, si sono dati un paio di settimane. "Da parte nostra – prosegue Tognetti – la volontà è arrivare a completare questo piano e restituire a Viareggio il suo Piazzone. L’ingegner Alberto Landucci, che ha curato tutta la fase progettuale, non ha mai piegato la testa. E ogni volta che si è presentato un ostacolo si è messo subito a lavoro per superarlo". L’amministrazione, invece, tira a dritto: "Ora che il progetto ha ottenuto la l’autorizzazione su tutti gli interventi ai fabbricati possiamo convocare la conferenza dei servizi per l’ultimo via libera e dunque avviare i lavori. L’autorizzazione adesso c’è, e settembre possiamo partire".