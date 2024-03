Il Piazzone all’ultima spiaggia: "Un buco nero se fallisce il project"

Se lo spartano Piazzone piange, neanche la Passeggiata se la ride. Piero Bertolani indica il nuovo saldo negativo tra chiusure e nuove apertura di attività commerciali: 80 nel 2023, secondo la Camera di commercio, su circa 5 mila esercizi ancora attivi in Versilia in ogni settore merceologico: -1,6%, un trend che prosegue anche se non col ritmo drammatico degli anni Covid. "Continua – dice Bertolani – la sostituzione delle imprese locali con catene e multinazionali. Le prime investono nell’indotto del territorio, le seconde no. Hanno sede altrove, usano proferssionisti e aziende artigiane di altre zone. Al Piazzone ci sono solo chiusure perché quel mercato non interessa ai grandi gruppi. In Passeggiata invece delle 160 attività commerciali, solo meno di 40 sono ancora gestite da piccoli imprenditori locali. A Forte dei Marmi il fenomeno è peggiore, mentre Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta resistono di più. È vero che le catene assumono, ma tanti ex gestori di negozi oggi sono dipendenti. Ovvio che ne risenta anche l’artigianato locale. I commercialisti un tempo avevano come clienti una ventina di negozi della Passeggiata a testa: spariti. E le vendite online sono aiutate dall’Europa e dai governi che le tassano meno delle aziende tradizionali. Parlano da tempo di una web tax del 15%, rispetto al 7% che hanno pagato finora. Ma poi Cina e Usa non aderiscono a questa minimum tax. Per questo chiediamo da tempo di calmierare gli affitti, ridurre le tasse comunali, e una collaborazione pubblico-privata per mantenere accese le vetrine di notte. Illuminazione significa sicurezza, invece assistiamo alla desertificazione dei centri urbani. Ridurre l’imposta sulla pubblicità e le insegne aiuterebbe. I Comuni devono capire che meno negozi ci sono, e meno imposte riscuotono". Almeno questo problema è stato "risolto" spostando il prelievo fiscale sui proprietari dei muri, colpiti al massimo da Tari e Tasi e sovrattasse. L’ultima riflessione di Bertolani riguarda il Piazzone: "Mi spiace per chi è contrario, ma il project financing del gruppo Tognetti è l’ultima spiaggia. Il privato, e non il pubblico, sa come organizzare un centro commerciale e quali tipologie far insediare. Se non funziona il project, in piazza Cavour resterà un buco nero come piazza del Carmine a Lucca".