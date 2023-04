Il piano di Gaia per contrastare il fenomeno

Gaia informa che prosegue il monitoraggio della rete idrica a Torre del Lago, dove sono state registrate segnalazioni riguardo a episodi di torbidità dell’acqua. "Nella frazione – spiega il gestore del servizio idrico – già da tempo è stato attuato un piano di interventi strutturato per superare questi fenomeni transitori legati alla stagionalità dei consumi, affiancando a questi interventi anche il lavoro dei tecnici che operano per mitigare i singoli puntuali eventi".

"La rete idrica di Torre del Lago – entra nel dettaglio Gaia – alimentata dalle fonti di Frati a Camaiore e del Bottaccio di Stiava a Massarosa, rispettivamente addotte al serbatoio Monte Moneta e al serbatoio Gulfa, presenta queste criticità temporanee in relazione all’aumento repentino dei consumi idrici, soprattutto in occasione dell’arrivo di turisti: tali picchi di consumo causano improvvise variazioni della velocità dei flussi idrici in rete e delle pressioni. In queste condizioni, gli ossidi di ferro presenti nelle tubazioni si smuovono, dando origine alla torbidità".

Per contrastare efficacemente il fenomeno il gestore idrico ha in programma una serie di sostituzioni e il risanamento dei tratti di rete più vetusta, ma anche un piano di lavoro più organico, che va oltre la semplice sostituzione delle condotte. "Infatti, è in corso di attuazione la nuova distrettualizzazione della rete e il monitoraggio permanente dei parametri di qualità dell’acqua, attraverso l’installazione di regolatori di pressione e di 8 stazioni di monitoraggio in continuo della qualità, collegate al telecontrollo. Tali interventi – aggiunge Gaia – si concluderanno entro l’estate 2023 e consentiranno di intervenire preventivamente in modo rapido sulla rete, regolandone le dinamiche e riducendo lo stress su condotte e nodi. La nuova distrettualizzazione della rete idrica permetterà di suddividere il territorio in zone più piccole, con effetti positivi sia sulla gestione dei flussi che sugli interventi di manutenzione future".

Red.Viar.