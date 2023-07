Il pianeta terra allo spazio Caffè Anteprima del Festival lucchese

L’Incontro al Caffè della Versiliana di oggi è l’occasione per presentare l’edizione 2023 del Pianeta Terra Festival, manifestazione che si svolgerà a Lucca dal 5 all’8 ottobre. Sul palco del Caffè, alle 18.30, sono presenti il direttore scientifico Stefano Mancuso, Anna Gialluca, direttrice editoriale di Editori Laterza, organizzatori della rassegna, e Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ente promotore, moderati da Roberto de Ponti, direttore del Corriere Fiorentino. Anche la Versilia si ‘tinge“ di verde’ per l’anteprima che presenta ‘sulla costa’ la seconda edizione dal titolo“ La rete della vita“. Se comicità e valorizzazione dei nuovi talenti sono tra i segni distintivi della 44a edizione del Festival La Versiliana alle 21.30 sul palco non poteva mancare Jonathan Canini, fuoriclasse toscano, forte del successo sul web e sui social network con clip che contano centinaia di migliaia di visualizzazioni.