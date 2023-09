Il peschereccio viareggino fa il pieno: 2mila casse di sardine, “pesca miracolosa”

Viareggio,14 settembre 2023 – Pesca 'miracolosa’ da parte del peschereccio Angelo Padre di Viareggio che al largo di Portofino ha pescato 2.000 casse di sardine. Lo sbarco del pesce è avvenuto nel porto di Sestri Levante dove sono confluiti i grandi camion frigo da Livorno e Piombino che devono poi distribuire sui mercati del nord Italia le oltre 15 tonnellate di sarde. Ai pescatori i grossisti hanno pagato 4,5 euro a cassa, ciascuna ne contiene circa otto chilogrammi, mentre il prezzo al pubblico domani sarà di circa sei, sette euro al chilo. Le sardine hanno mercato in Piemonte, Veneto e Toscana mentre in Liguria non trovano richiesta nelle pescherie.