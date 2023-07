Il Pd sulle tracce delle Oceaniche La ricerca conduce a Villa Borbone

di Martina Del Chicca

Il viaggio sulla rotta delle “Oceaniche“ ha condotto il capogruppo del Partito Democratico Dario Rossi e il delegato dem alla cultura Nicola Domenici fino ai cancelli di Villa Borbone. Si sono imbarcati in questa spedizione "Dopo aver presentato un’interrogazione all’assessora alla cultura Sandra Mei per conoscere lo stato dell’opera di restauro" affidato dal Comune all’Istituto centrale del restauro di Roma tramite convenzione stipulata a gennaio 2021. "Ma – spiega Domenici – dalla risposta abbiamo capito che a causa della complessità del recupero, questa la motivazione, l’intervento era ancora in alto mare".

A quel punto Rossi e Domenici hanno chiesto ufficialmente al dirigente del servizio di poter vedere le vele, com’è comunemente chiamata l’opera, donata nel 1990 da Giulio Turcato alla città, che a fine 2019 perse il piedistallo di piazza Puccini (smontata per ragioni di sicurezza, venne spiegato) e pochi giorni dopo rinvenuta dal capogruppo della Lega Alessandro Santini accatastata nell’erba in un deposito della Sea. Da allora sono passati tre anni e mezzo, un oceano di polemiche, uno stanziamento da 300mila euro per finanziare il recupero e una perizia approfondita sullo stato di conservazione dopo il primo restauro. Poi il silenzio.

Comunque "Dopo oltre un mese dalla nostra richiesta, siamo stati autorizzati a vedere le vele" prosegue Domenici. E venerdì mattina, arrivato con Rossi a Villa Borbone di buon’ora, "benché muniti di autorizzazione" è partito un frenetico giro di telefonate. Da Villa Borbone alla funzionaria del servizio cultura, passando per il dirigente e infine l’assessora Mei "Che – aggiunge Domenici – ci ha vietato di fare fotografie". Lasciati gli smartphone, i dem sono stati accompagnati di fronte alle Oceaniche: "Sono poggiate ad una parete in un androne della Villa – ci racconta Domenici–. Si notano dei graffi, un po’ di polvere, e sostanzialmente sono nelle stesse condizioni in cui le abbiamo viste un anno fa. Niente, dunque, pare essere stato fatto". E delle cinque vele che compongono l’opera "A Villa Borbone ne sono custodite solo quattro. La quinta, quella curva e viola, sarebbe alla Sea. Abbiamo provato a cercarla, ma non siamo stati autorizzati a vederla". Il viaggio prosegue "Come Pd faremo una nuova richiesta di accesso. E continuiamo a chiederci cosa impedisca il recupero di questo patrimonio della città".