Il Pd sul futuro della città: "Serve più partecipazione"

Seduti in quel caffè, l’antico “Così Com’è“, dove ancora si discute al tavolino di Viareggio, del mondo, dell’arte e ovviamente del pallone, i rappresentanti del Partito Democratico lanciano una proposta "per riportare il confronto e la partecipazione" anche all’interno della vita amministrativa della città.

"A gennaio presenteremo una mozione, faremo richiesta per la convocazione di un consiglio comunale aperto – spiega Alessandro Cerrai, della segreteria di via Regia – per chiedere l’istituzionalizzazione di una consulta cittadina, aperta a tutte le realtà associative della città, e l’avvio dell’iter per la creazione dei consigli di quartiere. Per colmare il vuoto, anche in termini di servizi, lasciato dalla chiusura delle circoscrizioni".

All’origine della proposta "c’è il percorso che il Pd porta avanti da due anni – dice il segretario, Filippo Ciucci –: dialogando coi sindacati, le associazioni di categoria, di volontariato e i cittadini... Sono cambiati i modi (i gruppi su Facebook sono senz’altro più affollati delle riunioni dei partiti, ndr) ma è evidente che non si è esaurito il bisogno di confronto".

Confronto che, secondo i democratici, a Viareggio sarebbe finito contro il muro eretto dall’amministrazione Del Ghingaro. "È paradossale – prosegue Cerrai – che di fronte a progetti importanti, come quello di via Mazzini, non si coinvolgano i residenti e i commercianti. Che non ci sia stato un dibattito sul futuro di piazza Cavour, che ancora aspetta un piano di rilancio. Che non si affronti, in modo corale, il problema della sicurezza o l’emergenza abitativa". Cita poi lo sviluppo del turismo, il piano del verde, i temi del lavoro... "È più facile – sostiene Ciucci – amministrare una città senza ascoltare i problemi, le istanze e anche le contestazioni che arrivano dal basso, ma sicuramente è anche meno arricchente". Quando il Pd ha scelto di sostenere il Del Ghingaro bis il confronto era vivace? La partecipazione attiva? "Noi abbiamo provato dall’interno a ricucire i rapporti col tessuto sociale, ad esempio avviando un confronto con la Cgil o lavorando ad una consulta del volontariato. Ma non ci sono stati i margini".

E allora il Pd ci riprova dal “Caffè“, l’unico che serve lo spritz col brodo di giuggiole, cercando la sponda del Consiglio Comunale.