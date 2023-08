Il Pd si mobilita e scende in piazza La campagna per il salario minimo

VIAREGGIO

Dalla piazza alla spiaggia: stamani parte la mobilitazione sul salario minimo del Pd Toscana. La prima tappa sarà a Viareggio, dalle 9.30 alle 13.30, davanti all’Hotel Royal in Passeggiata.

"Davanti ad un Governo che decide di sospendere la discussione sulla proposta di salario minimo, come PD Toscana decidiamo di rispondere con la mobilitazione. Lo facciamo perché un lavoro pagato meno di 9 euro l’ora non è lavoro, ma sfruttamento. Ci attiviamo perché non è possibile che oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori nel nostro Paese siano poveri, 100mila solo nella nostra Regione. Serve un salario minimo legale al più presto", spiega il segretario del PD Toscana Emiliano Fossi. "Vogliamo e dobbiamo restituire dignità al lavoro. È per questo che abbiamo deciso di attivarci, con un tour nei luoghi di villeggiatura. Percorreremo la costa della Toscana per intercettare le persone e raccontare quello che vogliamo per un Paese più equo e giusto, facendo comprendere l’importanza di questa misura", aggiunge Federica Maineri, responsabile del turismo e delle politiche del mare del Pd Toscana. Alla tappa di Viareggio saranno presenti Annalisa Corrado, Federica Maineri, il capogruppo del Partito Democratico di Viareggio Dario Rossi e il segretario dell’Unione comunale di Viareggio Filippo Ciucci.