Il Pd ritrova la serenità. Due vice al fianco di Ciucci

VIAREGGIO

"Vengo anch’io? (No, tu no!). Ma perché? (Perché no)". Chissà che ne avrebbe pensato Enzo Jannacci, il dottore, che una parte della sinistra non annovera tra le proprie icone, sebbene con le sue canzoni abbia narrato da cantautore impegnato, la storia del nostro Paese. Ma tant’è. In fondo, in questi ultimi decenni, la sinistra ci ha abituato a continue modifiche del proprio personale Pantheon. Capita, così, che nelle stanze delle segreterie ci sia un turnover di simboli e foto di leader da far impallidire un adolescente alle prese con gli innamoramenti.

"Vengo anch’io? (No, tu no)". Ma perché? "Sono troppo arrabbiato per quello che è successo in consiglio comunale sull’asse di penetrazione", confida un esponente della segreteria comunale. Così giovedì sera ha preferito restare a casa e non partecipare all’"assemblea urgente" che pure aveva chiesto di convocare proprio dopo i mal di pancia scatenati dall’astensione dei due consiglieri dem (Filippo Ciucci e Diego Sodini), presenti al consiglio comunale, che ha dato il via libera alla variante urbanistica. Peccato, per lui. Almeno questa volta.

Eh, già. Perché nonostante le premesse fossero più che infuocate, in realtà la segreteria si è svolta con toni pacifici. Anche perché il segretario comunale Filippo Ciucci ha subito premesso di star vivendo un momento difficile (a causa di seri problemi familiari) e ha chiesto, esplicitamente, aiuto agli organismi dirigenziali del partito. Un momento di difficoltà, ha chiosato, che si protrae da un tempo non breve. Per cui i dem hanno preferito guardare olre e fissare nuovi appuntamenti di partito. Il primo per il 30 ottobre quando si riunirà la direzione comunale costituita da 23 membri, il secondo la settimana successiva quando sarà convocata l’assemblea degli iscritti che deciderà il programma dei prossimi mesi. Al primo punto dell’agenda del Pd viareggino c’è l’obiettivo di recuperare una proposta alternativa per la Via del Mare, ovvero l’Asse di penetrazione, prima che il progetto dell’attuale giunta sia approvato definitivamente. A questo proposito, rilevano da via Regia, "riprenderemo gli incontri, che già c’erano stati nei mesi scorsi su questo argomento, con i sindacati dei lavoratori dei cantieri e le imprese della Darsena". Inoltre, di fronte alla richiesta di aiuto da parte di Ciucci, la segreteria ha deciso di creare due vice segretari, come esistono nella segreteria territoriale in cui Alessandro Del Dotto di Camaiore e Daniela Ferrieri di Pietrasanta coadiuvano il lavoro di Riccardo Brocchini. Due vice segretari operativi che però non sono stati ancora individuati. Tempo al tempo. In fondo non c’è fretta.