Il Pd ritorna al futuro Direzioni e segreterie: entra Articolo Uno ma con le quote rosa

di Beppe Nelli Ritorno al futuro. E col fulmine, come nel film. Dopo le trionfali primarie il Pd prepara il rientro nel partito dei fratelli separati di Articolo Uno. Di fatto sono ex Dem che erano scappati in dissenso con le segreterie nazionali del passato. Ma è arrivata Elly Schlein e appunto c’è stato il colpo di fulmine. Anche coi bonacciniani che esprimono la dirigenza versiliese del Pd, visto che al presidente dell’Emila Romagna è andata la presidenza nazionale. Una prospettiva unitaria che rassicura i membri delle direzioni e delle segreterie in Versilia, anche se dovranno stringersi un po’ e fare posto ai fratelli riuniti di Articolo Uno. Fratelli e sorelle, perché qua si sta molto attenti ai generi: fifty-fifty, un uomo una donna, un uomo una donna. La leadership versiliese del Pd ha preso atto che in città gli iscritti di Articolo Uno sono molto più numerosi che nel resto della provincia e della Versilia. Più forti, quindi maggiore è la necessità di rappresentanza dentro gli organismi Dem. C’è già stato un incontro interlocutorio col segretario territoriale Riccardo Brocchini. Oggi dovebbe esserci col segretario comunale Filippo Ciucci. Vale ricordare che il segretario di federazione di Articolo Uno, Marco Corsetti, è stato...