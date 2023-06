"Il Pd non sia settario" Fruzza e la scossa civica

di Tommaso Strambi

Il Blasco lo cantava già trentasei anni fa: "C’è chi dice no". Musica e parole che davano il titolo all’ottavo disco del rocker emiliano. Parole e musica a cui si richiamano "numerosi iscritti al Pd Viareggio che hanno costituito, insieme a tante altre persone provenienti dalla società civile, il gruppo ’’confrontarsi“". Portavoce di questa nuova anima dem è Francesca Fruzza, impegnata politicamente da quando era poco più che adolescente, e che oggi continua a battersi "per un Pd meno settario possibile, che torni quanto prima ad essere vincente".

Beh, visti i risultati alle recentissime amministrative c’è ancora molta strada da fare o no?

"Non c’è dubbio. Per tornare ad essere alternativi e vincenti c’è bisogno di allargare il più possibile le alleanze".

Ma a Pietrasanta o a Pisa le prove di ’campo largo’ sono fallite nelle urne...

"È verissimo. L’errore è pensare di puntare su alleanze con Articolo Uno che vale l’1 per cento o con quel che resta dei 5Stelle. In questo modo non si va da nessuna parte".

E quindi cosa proponete?

"Innanzitutto chiediamo agli attuali dirigenti del Pd locale di tornare a riunirsi, a non chiudersi in se stessi e ad aprire le porte ad un confronto reale, costruttivo".

Perché, ora, non succede?

"Assolutamente no. Non ci sono degli incontri assidui, dove ci si possa confrontare sulle idee. Serve un dialogo con tutti, senza preclusioni. A partire proprio dal civismo".

Su quali temi?

"Ci sono temi nell’agenda attuale per i quali molti iscritti al Pd non tutti sono d’accordo. Noi non diciamo no a priori, ma dobbiamo confrontarci".

Parla di diritti?

"Anche. Se sul salario minimo c’è una grande convergenza, sull’utero in affitto si evidenziano delle differenze. Prima di dire siamo d’accordo valutiamo tutte le alternative che ci possono essere. Come, ad esempio, pensare a semplificare la procedura per le adozioni. Altrimenti sarà un fuggi fuggi dal partito".

E sui temi più locali? Cosa pensa della Via del Mare?

"Faceva parte del programma del Pd quando, alle ultime elezioni, ci siamo presentati alleati con Del Ghingaro sindaco. E in questa direzione c’è stata la votazione con l’atto d’indirizzo del 2017. Per cui mi sembrerebbe assai strano che adesso quando la proposta di variante arrivasse in consiglio il Pd avesse una posizione contraria".

E sull’Autorità Portuale?

"La situazione è complessa. Non è che si può andare avanti con i bracci di ferro o le imposizioni dall’alto. Il Pd deve aprire un confronto per dare risposte concrete e reali alla città. E non pensare solo alle ’guerre’ interne. La maggior parte dei cittadini non parla male di Giorgio Del Ghingaro. Io a Viareggio ci sono cresciuta e vedo come in questi anni è cambiata. Il sindaco sta facendo un grande lavoro, la città è ripartita".

Senta, se domani mattina il sindaco la chiamasse, cosa gli risponderebbe?

"Se si verifica glielo faccio sapere. Battute a parte, un dialogo con il sindaco lo faccio sempre molto volentieri. Soprattutto se è un dialogo costruttivo per questa città".