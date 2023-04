"Il Pd la smetta di copiarci il programma"

"Borzonasca la smetta di copiare il nostro programma e presenti proposte proprie: le idee che sta presentando come ‘novità’ sono già state realizzate, o lo saranno nel giro di poco tempo". La stoccata all’avversario, intervenuto nell’edizione di ieri sul tema della sicurezza, è del sindaco uscente e candidato alle amministrative del 14-15 maggio Alberto Giovannetti (nella foto), sostenuto da Lega, Pietrasanta prima di tutto-Forza Italia e Ancora Pietrasanta. "Il candidato del centrosinistra – dice – giorni fa ha annunciato una rotatoria alle curve di Motrone. È un po’ distratto essendo già prevista sia negli strumenti urbanistici da noi redatti sia nel triennale delle opere pubbliche. Non solo: abbiamo già accantonato la cifra necessaria per realizzare quell’importante snodo. Quindi può dormire sereno: anche se non sarà eletto quella rotatoria sarà realizzata". L’altra frecciatina di Giovannetti riguarda come detto la sicurezza: "Borzonasca ammette che Pietrasanta non è il Bronx, significa che abbiamo lavorato bene. Ma anche sulla promessa di nuove telecamere arriva tardi: ben prima della campagna elettorale l’amministrazione ha annunciato altre 70 telecamere, di cui 40 già finanziate grazie all’approvazione del project financing sull’illuminazione pubblica. Saranno installate nei parchi giochi e in varie frazioni tra cui Crociale, Africa, Pollino e Valdicastello. Se il Pd presenta un programma copiando dalla nostre idee – conclude – si poteva candidare assieme a noi".

Infine i prossimi appuntamenti di Giovannetti nelle frazioni: oggi sarà alle 18 alla “Capannina del Pollino“ e alle 21 alla sede elettorale in via Garibaldi, domani alle 18 all’Afrika bar e alle 21 al centro civico “Bettino Pilli“ a Vallecchia.