Il Pd: "Il sindaco anziché accusare gli operatori risponda in Consiglio"

"Scaricare le colpe per i ritardi della riqualificazione di Piazza Cavour sui commercianti oltre che ingiusto, nei confronti di chi ogni giorno lotta per tenere vivo il cuore di Viareggio, è anche scorretto. I lavori sono fermi perché mancano gli le autorizzazioni". Così Spazio Progressista replica al sindaco Del Ghingaro che sta valutando la possibilità di far causa ai commercianti che hanno fatto ricorso al Tar contro l’affidamento del mercato al privato. "Il sindaco – aggiunge il Partito Democratico (nella foto Dario Rossi) – farebbe bene a rispondere alla nostra interrogazione. Se i tempi di presentazione dei progetti sono giunti nei tempi prestabiliti; se non fosse stato più vantaggioso, viste le opportunità del Pnrr, procedere con una ristrutturazione pubblica. E se il Comune ha disposto indennizzi per i concessionari uscenti".