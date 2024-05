Il Pd e l’Autorità Portuale: "Bene la scelta di Giani. Ora si pensi al quartiere"

Il Partito Democratico di Viareggio esprime soddisfazione "per le azioni che il presidente della Regione", Eugenio Giani, " sta intraprendendo per arrivare alla nomina del Segretario dell’Autorità Portuale regionale". "La figura individuata, l’architetto Alessandro Rosselli, per il curriculum e per l’esperienza nella stessa Autorità, si configura come di spessore ed estremamente valida per il ruolo". "Da diversi anni la Darsena è di fatto immobilizzata – concludo da cia Regia – dall’azione di resistenza del Sindaco che ha preferito un braccio di ferro sui nomi agli interessi di una cittàƩe di un intero comparto industriale. L’auspicio è che adesso si possa andare oltre e procedere con gli interventiƟ di cui il quartiere e il porto necessitano. La nomina del Segretario sarà quindi il primo passo al quale dovrà e potrà seguire la piena azione dell’Autorità Portuale Regionale".