Il Pca attacca l’Asl "Ci ha fatto chiudere"

Lo scontro tra gli operatori del Progetto comunità aperta (Pca) e l’Asl, tale da portare nel maggio 2021 alla chiusura del servizio per la cura delle dipendenze dopo ben 40 anni, potrebbe finire in un’aula di tribunale. Il pomo della discordia è on line e riguarda un passaggio all’interno della sezione dipendenze, sul sito dell’azienda sanitaria, dove si fa riferimento alla decisione degli operatori di interrompere il servizio. Cosa che viene rigettata tanto che non viene scartato il ricorso alle vie legali.

"Alcuni utenti – spiegano gli operatori – ci hanno segnalato una nota dove si dice senza mezzi termini che la chiusura del servizio di somministrazione affidato al Pca, come proiezione del Serd, sarebbe stata decisa in autonomia dallo stesso Pca. Dopo il danno anche la beffa: è un’incomprensibile bugia, basterebbe leggere le cronache di quei giorni, soprattuto sul bando-fantasma annunciato piu volte dal direttore del distretto Asl Versilia Alessandro Campani ma mai emesso". La mancata assegnazione del servizio potrò poi all’interruzione del servizio nel maggio di due anni fa, relegando il Pca a presidio informativo senza più poter somministrare le cure. "Ci siamo spesi a tutti i livelli per scongiurare la chiusura – concludono – e anche per non perdere i posti di lavoro. Purtroppo le proteste sono rimaste inascoltate e così pure la proposta di affidare il servizio ad altre realtà. Oltre 100 utenti sono stati fatti emigrare in pieno Covid al Serd di Viareggio, ma alcuni si sono persi rivolgendosi al mercato nero. Chiediamo che quella nota venga rimossa quanto prima, altrimenti potremmo ricorrere per vie legali per tutelare l’onorabilita di un servizio che da 40 anni si occupa di dipendenze".

d.m.