Il pasticcio della Caserma. Sinistra Comune ricuce. Ma ora si scatena la destra

Lo strappo in maggioranza tra Sinistra Comune e il Pd, sulla caserma nel Parco, sanguina ancora. Una caserma per i Carabinieri, non l’esercito. Ma Leonardo Gilardetti, coordinatore della lista che esprime ben due assessori in giunta, prova a ricucire: "La sindaca Simona Barsotti ha chiarito la posizione dell’amministrazione dicendo che si è trattato di un errore di valutazione, perché è chiaro che la posizione di Massarosa non è quella di dar seguito al progetto della base. Siamo contrari e verrà dimostrato in modo palese. La sindaca ha tenuto fede all’impegno di rivalutare la questione, che d’ora in avanti sarà seguita dal nostro assessore all’ambiente Mario Navari. La nostra posizione è antimilitarista e la coalizione si basa su questi presupposti, come abbiamo già avuto modo di dire quando si parlava della base a Coltano: siamo contrari a qualsiasi base militare nel Parco. Nel giorno della votazione, avremmo preferito che il nostro delegato facesse mancare il numero legale, ma intanto sono state fatte mettere a verbale cose precise sul fatto che non ci sono le condizioni per poter decidere, visto che manca un percorso partecipato che andrà affrontato".

Dall’altro lato della barricata Alberto Coluccini mette il dito nella piaga e annuncia fin da subito che presenterà una mozione articolata in due punti: "La vicenda testimonia che hanno idee e vedute diverse – commenta – ma pur di stare sulla poltrona fanno buon viso a cattivo gioco. Credo che la spaccatura sia reale. Quel che resta sono le figurette che l’amministrazione Barsotti fa appena mette il naso fuori dal comune e, in questo caso, che ha fatto fare alla Provincia di Lucca. È evidente, anche considerando l’esperienza del vicesindaco, che l’astensione voleva essere una furbata per “ripulirsi“ di fronte a Sinistra Comune, Non è vero che non erano informati, anzi. E infatti Sinistra Comune non ha abboccato. Ora pensano di aver trovato una soluzione, che però è la più sbagliata possibile: non serve un supervisore e la questione non deve essere risolta nelle stanze politiche. Per questo presenteremo una mozione che impegni l’amministrazione a specificare quale sia la posizione della maggioranza in merito alla base di addestramento dei reparti speciali, sempre che questa posizione sia univoca, e soprattutto, viste le ‘paperate’ che hanno fatto, a esprimere un voto nelle sedi preposte soltanto dietro mandato conferito dal consiglio comunale".

Anche Forza Italia (lista Per Massarosa) calca la mano. "La sindaca è scesa a patti – dice la consigliera Marzia Lucchesi – Ha tolto la faccenda a Rosi e l’ha passata a Navari. Ma così facendo, ha rinnegato il suo vice". E il Pd tace. Probabilmente è arrivao l’ordine dall’alto: state buoni, e soprattutto zitti.