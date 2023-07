Il party show nel mirino Murzi torna alla carica "Voglio regole in spiaggia"

"Qualcuno vorrebbe forse usare la spiaggia senza regole?". Il sindaco Bruno Murzi non demorde e replica all’affondo di Amo Forte che ha etichettato come "gogna mediatica per i balneari" la posizione presa in merito alla festa show che sabato scorso si è svolta al bagno Annetta con tanto di Lamborghini sulla sabbia. "Il gruppo di opposizione – ribatte il sindaco – dopo lunghi e silenziosi periodi di assenza, ricompare sulla scena per sparare nel mucchio con dichiarazioni fumose. Sembra quasi che aspetti il momento di maggiore attenzione mediatica per tuffarcisi dentro, senza dare soluzioni. Cosa avrebbero fatto loro di fronte ad un evento che si è tenuto in modo totalmente diverso rispetto alle autorizzazioni ricevute? E’ d’accordo o no Amo Forte sulla realizzazione di cenefeste con auto di lusso esposte in riva al mare, tavoli sulla sabbia fino alla battigia e musica suonata come in un discoteca? Sul nostro litorale insistono 100 stabilimenti balneari: Amo Forte vorrebbe permettere liberamente a tutti di utilizzare la spiaggia per feste a proprio piacimento senza regole? Nessuna gogna mediatica – prosegue Murzi – ma una presa di distanza da un evento che, così come realizzato, non era stato autorizzato dal Comune. Mi fanno sorridere le parole utilizzate da Amo Forte che parla di “attacco frontale alla categoria dei balneari”: il sottoscritto non ha in corso una lotta neppure contro l’Unione Proprietari Bagni, con cui questa amministrazione ha sempre condiviso percorsi e strategie, unitamente alle altre categorie economiche cittadine, per riuscire ad implementare il sistema paese. Ritengo però che in questa occasione fosse naturale da parte della categoria una presa di posizione chiara e precisa. Non abbiamo mai chiesto loro di compiere azioni di controllo che spettano all’ente e che fa sistematicamente tramite la polizia municipale".

Murzi affronta anche il nodo della tutela dell’identità del paese. "In modo funambolesco e poco comprensibile – rimarca – gli oppositori collegano la festa sul mare contestata con i lavori di riqualificazione del centro. Semmai è questa amministrazione a cercare di proteggere l’identità del proprio paese che ha comunque la necessità di stare al passo con i tempi nel rispetto della propria storia e tradizione. Lo abbiamo fatto col Piano Operativo da Amo Forte tanto contestato, così come con il Piano delle Funzioni grazie al quale adesso una casa non potrà più essere trasformata in un negozio. E stiamo procedendo al controllo delle destinazioni d’uso delle attività, come nel caso dei chioschi di piazza Marconi dove sono in corso valutazioni di carattere amministrativo e rilievi della polizia municipale".

Francesca Navari