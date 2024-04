Il parco giochi dei bambini

Si svolgerà oggi la prima edizione di Versilia Kids, dalle 10.30 alle 18.30, a Villa Bertelli . Organizzato dall’Associazione Culturale Più Informati Più Sicuri, in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli e il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, Versilia Kids (con ingresso libero) è la prima manifestazione sul territorio pensata e costruita esclusivamente per i bambini da 0 a 12 anni e le loro famiglie. Sarà come entrare in un mondo incantato, fatto di zucchero filato, palloncini personalizzati, bolle di sapone, baby dance e fate turchine.