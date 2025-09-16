Il Parco dell’Arcobaleno sarà presto ripristinato

MASSAROSA

Affidati i lavori per la riparazione dei giochi presenti all’interno del Parco “Arcobaleno” a Piano di Conca. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed anche integrazione di nuovi giochi. L’intervento per un valore complessivo di oltre 40mila euro permetterà di riaprire il parco, attualmente chiuso, uno spazio molto frequentato dalle famiglie della frazione. “Interventi attesi e assolutamente necessari per la riapertura del parco – commenta la delegata ai lavori pubblici Michela Sargentini – procediamo ad un restyling completo dai giochi alle aree d’ombra, alle pavimentazioni. Resta il campo da calcetto su cui interverremo con un successivo affidamento”.

Nel dettaglio si procederà alla sistemazione della pavimentazione interna del gazebo in legno, oltre a parte delle sedute, alla sostituzione dei pannelli laterali della pista da skate, alla sistemazione della pavimentazione antitrauma nei punti dove presenta disconnessioni dovute ad usura e all’azione degli agenti atmosferici, alla manutenzione dei giochi e sostituzione di componenti usurate o portate via. nel caso delle altalene ad esempio è necessaria la sostituzione di tutte le sedute così come nella teleferica deve essere ripristinata parte della carrucola. Sarà infine sostituito il pannello d’ingresso dove si trovano tutte le specifiche del parco e saranno integrate alcune zone d’ombra.

“Restituiamo alla comunità un bene pubblico prezioso per le famiglie – conclude la Sindaca Simona Barsotti – un luogo di socializzazione e di divertimento per i più piccoli, un luogo che deve essere sicuro ed accessibile e con questi lavori tornerà finalmente ad esserlo”.