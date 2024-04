Il Parco della Pace è "europeo" . C’è il riconoscimento del marchio

Il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna è patrimonio europeo, selezionato (insieme ad altri sei luoghi) dalla commissione UE come pietra miliare nella creazione dell’Europa di oggi. Maurizio Verona è stato invitato alla cerimonia di assegnazione che si terrà ad Anversa (Belgio) mercoledì prossimo. Il Marchio è assegnato a monumenti, siti naturali o urbani, ma anche a oggetti e beni culturali e al patrimonio immateriale, di cui riconosce il ruolo chiave nella storia e nella cultura europee, oltre che nella formazione di quella che è oggi l’Unione europea.

"Enorme soddisfazione per essere stati l’unico luogo italiano che ha prevalso sugli altri tredici siti finalisti (anche importanti) – spiega il sindaco – risultato che arriva per i valori che Sant’Anna rappresenta e per la forza che l’Istituzione Parco nazionale della pace ha avuto negli anni di affermare una storia che è riuscita a diventare patrimonio Europeo. Ne sono soddisfatto non solo come sindaco ma anzitutto come uomo e per i superstiti della strage di Sant’Anna che hanno dedicato gran parte della loro vita a cercare di trasferire la memoria del 12 agosto 1944, e degli episodi tragici accaduti nelle singole borgate di questo paese".

Sono 67 i siti selezionati dalla Commissione europea dal 2013. Scelti per il loro valore simbolico, il ruolo che hanno avuto nella storia europea e le attività che offrono. In Italia, ad oggi con Sant’Anna di Stazzema, ci sono soltanto altri quattro luoghi insigniti di questo riconoscimento. "Siamo orgogliosi - spiega il presidente della Regione Eugenio Giani - che Sant’Anna sia stata insignita del Marchio del patrimonio Europeo, quarto sito in Italia e primo per la nostra Regione. Il primo presidente della Regione Toscana Lelio Lagorio definì Sant’Anna di Stazzema “capitale morale della Toscana” e tra i suoi primi atti ci fu quello di rendere omaggio alle vittime della strage. Oggi una nuova guerra attraversa il nostro Continente e Sant’Anna con il suo esempio ci ricorda a cosa portino i nazionalismi e le ideologie di divisione". "Solo sette siti in tutta Europa sono stati insigniti del marchio del Patrimonio europeo 2023 – commenta il vicepresidente della Provincia di Lucca, Nicola Conti – e il fatto che Sant’Anna sia inserita in questa ristrettissima cerchia non può che confermarci quanto sia importante il ruolo che questa piccola cittadina dell’Alta Versilia nel mondo, come simbolo di pace e presidio di memoria"

Fra.Na.