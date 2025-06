"Il parcheggio a Strettoia verrà realizzato"

A Strettoia se ne parla da almeno vent’anni, tanto che agli innumerevoli annunci ormai non ci credeva più nessuno. Invece stavolta è tutto vero: dietro le scuole elementari "Mutti", lungo via Strettoia, sorgerà un nuovo parcheggio che per la frazione, e ai suoi visitatori, equivale a una boccata d’ossigeno. Ad annunciare l’intervento è il segretario comunale di Forza Italia Irene Nardini (nella foto), reduce da una serie di incontri con i residenti effettuati proprio per concordare i lavori. "Siamo il partito del fare – dice – e quello che abbiamo promesso in campagna elettorale, tradotto poi nel programma di mandato, lo porteremo a compimento. Ci siamo confrontati con l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci e quella al bilancio Francesca Bresciani, decidendo insieme di procedere su alcuni interventi: daremo la priorità al parcheggio dietro le ’Mutti’, partendo con l’esproprio dell’area, già inserita nel Piano operativo, per poi redigere un progetto che sarà presentato ai cittadini".

Tra le altre opere promesse alla popolazione strettoiese c’è anche la questione delle frane. "Marcucci ci ha confermato che il Comune sta presidiando tutto il territorio comunale – prosegue Nardini – in particolare la frana a Cerro Grosso del 18 aprile: i lavori dovrebbero partire a breve con l’installazione di micro-pali, a cui seguirà la gestione del versante franoso. Sempre su richiesta di alcuni cittadini, abbiamo parlato dello sfalcio dell’erba ai Metati Rossi, al confine con Montignoso, intervento che sarà eseguito a breve. Ringrazio Marcucci e Bresciani, anche a nome degli strettoiesi, e ricordo l’interesse di Forza Italia per questa frazione data la sua posizione geografica staccata dal resto del territorio che la rende meritevole di particolare attenzione".

d.m.