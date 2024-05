Il "Palio dei Barchini". Via all’edizione 56

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi sul territorio di Massarosa. Domenica torna il tradizionale ‘Palio della Madonna del Lago’ – il celebre ‘Palio dei Barchini’ – che quest’anno tocca la 56esima edizione. La manifestazione è intitolata a Giovanni Bianchi, presidente della Federcaccia e fondatore del Palio, scomparso nel 2019. Il programma si apre alle 16 con la punzonatura e la benedizione dei barchini. A seguire, gli equipaggi e tutti gli appassionati si sposteranno a Torre del Lago, dove alle 17 sarà deposta una corona d’alloro alla statua di Giacomo Puccini, che dal Lago ha tratto tanta ispirazione. Subito dopo partirà la gara, che si concluderà al porticciolo di Massaciuccoli dove alle 18 si terrà la premiazione dei partecipanti. Al momento, le squadre iscritte alla competizione sono una decina; chi volesse partecipare deve recarsi al centro civico di Massaciuccoli da giovedì a sabato dalle 21 alle 23 (info: Sandro Micheli 347/3623693; Leonardo Marlia 331/9177080; Saverio Marlia 328/1912588). I barchini dovranno essere a fondo piatto, costruiti in legno, con lunghezza massima di 5 metri e larghezza minima di 70 centimetri.

L’evento è organizzato da Federcaccia con un importante contributo da parte della Pro Loco di Massarosa, che anche quest’anno ha voluto dare una mano mettendo in piedi una cena il cui ricavato è stato interamente girato alla manifestazione per sostenere le spese di gestione. Quest’anno, inoltre, è prevista una bella novità, nel solco delle tradizioni e della conservazione della memoria: al porticciolo di Massaciuccoli sarà messa in esposizione la prima barca realizzata in compensato marino, costruita nel 1969 da Giuseppe Orlandi, Elio Del Soldato e Aladino Marlia: un’imbarcazione diversa da quelle di oggi – più larga e pesante – ma ancora in ottime condizioni.