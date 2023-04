"Il Palazzo a Querceta? Dovremo abbatterlo"

Entro la fine del mandato il sindaco si è impegnato a fare scelte precise sulla destinazione di alcuni immobili sul territorio. E’ quanto ha annunciato in una lunga relazione letta in consiglio comunale: con i prossimi strumenti urbanistici dovrà infatti essere data una linea di condotta per lo sviluppo delle aree Pantanella, ex Olimpia, ex Paiotti Guarico e area Mencaraglia, tutte situazioni di degrado post industriale che dovranno essere riconvertite in insediamenti residenziali oppure in nuova viabilità. In ballo ci sarà anche il futuro del palazzo civico di piazza Matteotti a Querceta. "Nei prossimi anni dovremo ridisegnare il territorio – racconta il sindaco Lorenzo Alessandrini – con l’approvazione del nuovo piano urbanistico e l’avvio di alcuni grandi interventi: la priorità sarà il Palazzetto comprensoriale con Forte e Pietrasanta in fondo a via Ciocche e la modifica alla viabilità col sottovia e diverse rotonde per alleggerire la circolazione. Quello del palazzo in piazza Matteotti è un vecchio problema visto che l’edificio è degradato e la ristrutturazione con adeguamento sismico sarebbe costosissima. Quindi dovremo decidere nei prossimi mesi col piano urbanistico, e attraverso un percorso partecipato con i cittadini, se demolirlo e ricostruirlo ex novo oppure se abbatterlo lasciando libera la piazza. La terza opzione sarebbe quello di eliminare l’immobile e ampliare la piazza creando un collegamento con piazza Pellegrini, magari attraverso una galleria. In ogni caso dovremo imboccare una strada radicale dal momento che ristrutturare quel palazzo costerebbe troppi milioni di euro".

Francesca Navari