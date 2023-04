Il Palazzetto al Comune "Era già in mani solide"

E’ passata in consiglio comunale, con 13 voti a favore, 4 contrari e 4 astenuti, l’acquisizione pubblica del Palazzetto dello Sport. Dal 2018 di proprietà del Cgc, che aveva comprato l’impianto all’asta dopo il fallimento della Viareggio Patrimonio per 600mila euro. Un’operazione da 857mila euro (più Iva) a cui il Comune arriva dopo un iter avviato a dicembre 2021, "E l’importanza di questa acquisizione è legata al fatto che finalmente – ha spiegato l’assessore al bilancio Laura Servetti – dopo un anno di lavoro il Comune riuscirà a rientrare in possesso di un bene immobile strappato alla città, finito nella pancia di un fallimento che ha travolto tutto quanto era all’intorno alla Viareggio Patrimonio". Il capogruppo della Lega Alessandro Santini, esprimendo voto contrario, ha specificato nel suo intervento che "Il Palazzetto è già in mani solide. Una società sportiva viareggina che lavora bene, per questo reputiamo che le risorse utilizzate per riacquistare il PalaBarsacchi potevano essere investite altrove".