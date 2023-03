Il paese è capitale del surf: un docufilm e il maxi raduno "Jumble"

Un docufilm sulla storia del surf girato proprio al pontile. Dopo il grande successo di Tel Aviv, la prima nazionale dei due episodi di "Gone med" si terrà mercoledì alle 18.30 a Villa Bertelli, ingresso libero. Durante la serata, promossa da Acsi settore surfing nazionale, in collaborazione col Comune, oltre alla docu-serie, sarà presentato il palinsesto di attività formative e sportive Acsi Surfing, tra cui l’evento top di settore Jumble surf, che si terrà in primavera al pontile. Lo scorso ottobre, in occasione di una delle prime solide mareggiate autunnali, sono iniziate le riprese del docu-film "Gone med Tuscany". L’idea è partita nel 2021 dai fondatori di Mediterranean Surfers Alliance, il viareggino Alessandro Dini e l’israeliano Arthur Rashkovan con lo scopo di valorizzare la storia ed il percorso del surf italiano, iniziato in Toscana tra gli anni ‘70 e ‘80.

"Siamo davvero orgogliosi che la nostra cittadina – annuncia Alberto Mattugini, consigliere allo sport – sia meta di eventi sportivi di così alto livello che richiamano moltissimi appassionati e che si trasformano in straordinarie occasioni per promuovere Forte dei Marmi. Tutto è partito da una telefonata di Alessandro, quattro anni fa. Mi parlò della sua idea di fondare un’associazione di surfisti del Mediterraneo non tanto per promuovere il surf competitivo, ma le sue origini nei vari Paesi, la vera cultura e le diverse tradizioni". Dopo lo stop covid da circa un anno il progetto è ripartito e il cast comprende note leggende del surf toscano, sia giovani che meno giovani come i mitici Stefano “Gighi” Giuliani, Marco Urtis, Alessandro Ponzanelli, Michele Dini, Giovanni Evangelisti e il giovane Dor Bitton, uno dei più forti surfisti israeliani. Alessandro Dini invece, fa da cicerone e parla delle origini del surf toscano, quando non c’erano ancora surf shop, riviste, non si trovavano tavole, mute ed altri accessori, tutte cose che portò lui per la prima volta assoluta in Italia.