Il paese dei graffiti "Tesoro da valorizzare"

La mostra "Sgraffiti a Casoli", tenutasi nel corso dell’ultimo fine settimana nell’antico borgo abbarbicato sulle pendici meridionali delle Apuane, ha arricchito il paese di nuove opere. Due "capolavori", le definisce il sindaco Marcello Pierucci al termine della sua visita al "paese dei graffiti", com’è stato ribattezzato. "Casoli e il suo album del passato, da sfogliare parete per parete camminando per il borgo, si è arricchito di due nuovi capolavori – racconta il primo cittadino –; in questi due giorni di estemporanea artistica, grazie alla tecnica dei maestri dello sgraffito Lina Vinazzani e Michele Cosci, si è reso omaggio a don Beppe Socci, compianto parroco del paese di cui ricorrono i 25 alla dalla scomparsa, e a Emilio e Rosa, storici gestori del bar alimentari oggi ìBar alla Frano’. In più, Tano Pisano ha proseguito il progetto di abbellimento della chiesina del Piazzale dell’Aquila, con affreschi di madonne".

La manifestazione ha richiamato tanti appassionati e curiosi. "Una bellissima due giorni che rende omaggio a una particolarissima tecnica di affresco, unica nel suo genere, che ci contraddistingue in tutta Italia e all’estero – continua Pierucci –; nostro compito, adesso, è lavorare per promuovere culturalmente e turisticamente questi tesori territoriali: non aspettano altro che essere apprezzati e ammirati, lasciando agli avventori un’emozione profonda e la sensazione di aver fatto un viaggio nel passato e nella storia del paese. Un viaggio che porta indietro, a quando i protagonisti di queste opere d’arte, casorini di un tempo, camminavano in quelle stesse vie e rasentavano quelle stesse pareti su cui ora sono impressi per sempre".