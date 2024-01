Il pacchetto scuola. Criteri di erogazione

Deliberati i criteri di assegnazione dei contributi del ‘Pacchetto Scuola’, destinati al sostegno delle spese per la frequenza scolastica. Sono 252 le famiglie massarosesi idonee, a cui sarà assegnato l’incentivo economico individuale per l’anno scolastico in corso: il totale delle risorse, che somma quelle regionali agli stanziamenti provinciali e al contributo della Fondazione Crl, ammonta a oltre 46mila euro. "Il ‘Pacchetto Scuola’ è uno strumento importante per garantire il diritto allo studio per le famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà economica – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –; per questo abbiamo voluto andare oltre, stabilendo tre fasce Isee che ci permettano non di dividere le risorse per gli aventi diritto, ma di ripartirle in base alle diverse situazioni economiche". I tre scaglioni sono: 265,10 euro di contributo da 0 a 5mila euro; 194,70 euro da 5.001 a 10mila; 145 euro da 10.000,01 a 15.748,78 euro. "La scuola è un diritto e nessuno deve restare indietro – chiosa la sindaca Simona Barsotti –, su questo lavoriamo cercando di mettere a disposizione le risorse e di rendere il più equo e accessibile possibile il sistema scolastico".