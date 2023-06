Il "Pacchetto scuola" Controlli a campione e contributi revocati

Da un controllo a campione fatto dal Comune di Viareggio su 68 domande per il "Pacchetto scuola", un contributo stanziato dalla Regione e destinato a sostenere la spesa delle famiglie per gli studenti iscritti alle scuole medie e superiori, sono risultate 18 quelle che, alla scadenza inderogabile del 10 giugno 2023, non hanno presentato alcuna documentazione di spesa necessaria per ottenere l’erogazione del contributo da 173 euro. Ciò significa che il 20% delle domande di beneficio esaminate risulta ingiustificata.

Ragione per cui il dirigente comunale dell’area Servizi alla persona, Vincenzo Strippoli, ha proceduto con una determina alla revoca parziale o totale dell’importo dei contributi per un valore complessivo pari a 3mila 120 euro. L’importo revocato sarà dunque conteggiato dalla Regione come economie dell’Ente, e dunque detratto dalla ripartizione delle risorse per il diritto allo studio nell’anno scolastico 2023-2024.