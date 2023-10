Il nuovo Palazzo Quartieri . Presto la gara d’appalto. Nel 2025 il polo culturale

Palazzo Quartieri entro la fine del 2025 avrà al piano superiore il ’palazzo della cultura’ e le sale di rappresentanza del Comune. Intanto l’intero immobile sarà interessato dalle necessarie opere di adeguamento sismico: proprio nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica redatto dall’ingegner Angelo Cecchi, che prevede un importo complessivo di 1 milione 200mila euro. A breve sarà varato il progetto esecutivo per procedere – entro fine anno – ad indire la gara per l’affidamento dei lavori. Gli interventi non partiranno comunque prima di settembre 2024 e permetteranno il totale adeguamento sismico di tutto il palazzo, recuperando anche i piani superiori che sono rimasti esclusi al momento dell’originaria ristrutturazione dell’immobile (e attualmente inutilizzati). Un’opera particolarmente onerosa perchè la Sovrintendenza impone che si agisca dalla fondazione fino alle superfetazioni, cioè tutte le addizioni, perchè ha dato precise indicazioni affinchè non venga demolito ciò che è stato costruito successivamente.

"In parallelo alla messa in sicurezza sismica – dettaglia il vice sindaco Andrea Mazzoni – verranno sistemati i piani superiori con la posa in opera del pavimento, la suddivisione degli spazi e il completamento con gli arredi. Cercheremo di fare tutto insieme al fine di velocizzare il completamento dell’intervento, vista la presenza dei ponteggi. L’amministrazione comunale prosegue nel proprio intendimento di realizzare ai piani superiori il palazzo delle cultura, un luogo dedicato interamente alla conoscenza, improntato alle attività culturali e in grado di dare un forte impulso al paese, oltre alla sala consiliare, a sala di rappresentanza e alcuni uffici comunali. Ovviamente i lavori comporteranno uno spostamento della biblioteca per circa 8-10 mesi in altra location. Stiamo già valutando le alternative – prosegue – e non è escluso un temporaneo ritorno a Villa Bertelli". Il complesso intervento sarà quindo concluso nel 2025 garantendo quindi un pieno utilizzo di tutto l’immobile comunale.

Francesca Navari