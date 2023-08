Il nostro ‘oro blu’ a rischio estinzione Gli effetti del mare quasi tropicale

Il nostro mare è sempre più caldo. E con l’aumento delle temperature, cambia sensibilmente la sua natura. È quanto emerge leggendo gli ultimi report di Arpat. Nei giorni scorsi, sono state rese pubbliche le immagini di Copernicus, la componente di osservazione della Terra del programma spaziale dell’Unione Europea. Messe in fila, raccontano di un’estate torrida anche al di sotto della superficie dell’acqua: a metà luglio, il mare era un brodo. E ancora alla fine del mese, le temperature registravano un’anomalia che, in determinate zone, ha toccato i 5,5 gradi in più rispetto alla media del periodo. Il cambiamento climatico agisce anche sul nostro "oro blu", dunque. Al riguardo, c’è chi ha parlato di "tropicalizzazione" del Mediterraneo: un fenomeno che riguarda da vicino anche la Versilia.

Nuovi inquilini del mare risalgono la costa verso nord, con il rischio di alterare habitat ed ecosistemi. La colonia di tursiopi che da anni nuota e caccia di fronte alla spiaggia di Viareggio, a volte spingendosi fino a un paio di miglia dalla costa, quest’anno ha spostato il suo raggio d’azione, col risultato che gli avvistamenti sono calati a picco. Per contro, le tartarughe si stanno spingendo sempre più a nord: la prima nidificazione su una spiaggia Toscana risale al 2013, dieci anni fa. L’anno scorso, gli eventi di questo tipo sono stati cinque, con 349 uova deposte e 148 nascite. Un anno dopo, i nidi sono già undici – in Versilia hanno scelto Forte dei Marmi, le buongustaie – e sono arrivati a Massa. Ma ci sono anche specie allogene (aliene) pericolose per gli equilibri del nostro mare. Letizia Marsili, docente di eco-tossicologia all’Università di Siena, ha evidenziato i propri timori per la proliferazione della caravella portoghese – potenzialmente mortale per l’uomo – e il pesce scorpione, una specie predatoria che, dopo aver invaso il Mediterraneo Orientale in seguito all’apertura del Canale di Suez, ha lentamente raggiunto anche l’Italia con il progressivo riscaldamento dei mari. Predatore micidiale, il pesce scorpione è potenzialmente locale per gli habitat che invade.

Ed è pericoloso pure il granchio blu, latore di potenziali danni sia economici che ambientali. Una soluzione avanzata per evitarne la proliferazione è mangiarlo, come si fa sull’altra sponda dell’Atlantico. Le soluzioni al problema non sono semplici. Anche perché, come evidenziano i rapporti 2023 di Wwf e Legambiente, esiste una correlazione tra perdita di biodiversità e cambiamento climatico che funziona come un circolo vizioso: la perdita di biodiversità influenza il clima agendo sul carbonio, l’azoto e il ciclo dell’acqua; viceversa, il cambiamento climatico influenza la biodiversità in vari modi, diretti e indiretti. Basti pensare alle specie invasive, che hanno contribuito alla scomparsa del 54 per cento delle estinzioni di specie animali conosciute. Il nostro "oro blu", alla fine, sarà solo ottone.