"Il nodo è la scarsità delle risorse" Del Dotto spiega la sentenza Ue

"La Corte Europea lascia uno spiraglio". Alessandro Del Dotto, avvocato amministrativista, intravede delle possibilità tra le righe vergate dai giudici Ue.

Avvocato, cosa ci dice questa sentenza?

"La Corte è stata molto sbrigativa e ha ’tenuto la posizione’, visto che viene citata la sentenza Promoimpresa del 2016. In sostanza, i giudici non ritengono il fenomeno concessorio esente dalla concorrenza".

Partita chiusa?

"No. La Corte stessa dice che il presupposto per non applicare la direttiva è che non ci sia ’scarsità della risorsa’. Noi dobbiamo stare nei parametri di questa regola, quindi. Ma i giudici dicono anche che sono le autorità competenti a livello nazionale a decretare i criteri di ’scarsità’, assieme ai giudici che saranno incaricati di controllare l’impostazione data dalle autorità amministrative. Chiaramente, c’è una clausola: e cioè che tutto va fatto con criteri oggettivi e verificabili".

Il tanto citato articolo 12...

"Torniamo sempre lì: alla ricognizione dei litorali, già presente nella legge sulla concorrenza del governo Draghi. Di questa ricognizione si parla anche nella sentenza: la Corte fa un ragionamento a diritto vigente che dice che nell’attuale sistema italiano, il controllo verrebbe fatto a livello comunale. Ma nulla vieta che il governo potrebbe decidere di fare una legge per cambiare i parametri e dire che la dimensione su cui si controlla la scarsità è regionale o, perché no, nazionale".

Cosa cambierebbe?

"Prendiamo la Versilia: se il controllo lo facciamo su base locale, la risorsa è scarsa perché il 90 per cento delle spiagge è in concessione (solo Viareggio si salverebbe con il 52%). Ma se i paramentri sono nazionali, le cose cambiano. E poi bisogna ricordare che ci sono concessioni scadute o da riassegnare. Su questo aspetto la Corte è laica: dice che al momento si va su base comunale, ma non è un dogma".

Palla al governo, quindi.

"Sì. Non è detto che sia una soluzione, ma è uno spiraglio su cui lavorare. La Corte dice che bisogna stare nei parametri. Ma lascia al governo l’onere della prova sulla scarsità della risorsa".

E gli atti formali?

"Hanno un minimo di evidenza pubblica e assolvono alla necessità di concorrenza. Ma è una strada parallela. Nulla vieta di percorrerle entrambe".

DanMan