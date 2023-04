Il mondo raccontato dagli studenti-cronisti

Con le parole, le interviste, gli approfondimenti gli studenti versiliesi che hanno partecipato al “Campionato di giornalismo“, proposto da La Nazione, hanno raccontato il mondo. Dall’attenzione verso l’ambiente, all’impegno del volontariato, fino alle storie del territorio... E in ogni inchiesta pubblicata, su queste pagine, abbiamo ritrovato la speranza. Quella che la nuova generazione nutre nel futuro, e che merita di essere coltivata con azioni concrete dalla generazione che guida questa Paese e non solo. A tutti gli alunni, che vedete sorridere in queste fotografie, va il nostro ringraziamento. E la promessa che resteremo sempre in ascolto.